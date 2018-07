Des produits à la mode

Une succursale de la boutique Outlaw a fait son apparition sur la rue Wellington, à Verdun. Son propriétaire Kevin McGlynn a ouvert à 30 ans son troisième établissement spécialisé dans les produits de skateboard.

«Je n’ai pas fait d’études. J’ai fait l’école de la vie, ça veut dire voyager et un bon réseautage», soutient M. McGlynn, qui pratique ce sport depuis une quinzaine d’années pour la liberté que ça lui apporte.

L’entrepreneur originaire de Châteauguay s’est souvent rendu au skatepark situé sur le boulevard Gaétan Laberge.

«La raison qui m’a poussé à choisir cet arrondissement est assez simple: il y a zéro skateshop dans le sud-ouest de Montréal et il n’y en a pas de grand dans la métropole, rapporte le propriétaire. C’est une bonne opportunité pour moi qui vient de la Rive-Sud et pour garder les trois magasins assez proches.»

Les affaires roulent bien depuis l’ouverture du magasin, au début du mois de juin, bien qu’il ait manqué la saison printanière. Plusieurs travaux de rénovation ont été nécessaires pour rendre le local convivial.

«On a refait les murs, le plancher, le plafond, les cabines d’essayage, l’arrière-boutique et les vitrines parce que l’endroit était négligé. J’ai aussi apporté ma touche personnelle puisque j’ai choisi du bois de grange», souligne Kevin McGlynn.

Découverte

Il a ouvert sa première boutique il y a quatre ans à Châteauguay et son succès l’a amené à poursuivre l’aventure à Valleyfield et maintenant à Verdun. Dans chacune d’elle, les intéressés trouveront bien évidemment des planches à roulettes, des longboards et de l’équipement de protection, mais aussi des accessoires, des chaussures et des vêtements.

«Ce sont toutes des petites boutiques, ce qui permet d’avoir moins d’inventaires et plus de roulement. L’avantage pour le client qui viendrait deux semaines d’affilée, il découvre de nouveaux produits», explique le propriétaire qui s’occupe des commandes et travaille actuellement à Verdun, aux côtés d’un employé.

Le local de la rue Wellington est d’environ 75 mètres carrés. Il s’adresse avant tout aux amateurs de skateboard, mais il peut aussi attirer aussi les curieux.