Symphonia Pop primé

Le projet Symphonia Pop à L’Île-des-Sœurs, réalisé par le groupe immobilier Westcliff et le designer Alain Desgagnés, a été récompensé aux Prix Habitat Design, notamment pour l'aménagement de l'unité modèle. Gracieuseté – Prix Habitat Design Previous photo Next photo



Le projet de condominiums Symphonia Pop à L’Île-des-Sœurs a raflé plusieurs honneurs aux Prix Habitat Design. La réalisation, signée par le groupe immobilier Westcliff et le designer Alain Desgagnés, se démarque notamment par sa conception.

L’immeuble de condos, appartements-terrasses et penthouses à l’architecture modulaire situé en bordure du fleuve a retenu l’attention du jury dans la catégorie unité modèle aménagée, plus de 750 000$ ainsi que pour son bureau des ventes. Le constructeur a aussi reçu un prix pour la meilleure planification des matériaux.

Symphonia Pop s’inscrit ainsi parmi la trentaine de lauréats du concours qui met en lumière le talent et la créativité des artisans du milieu de l’habitation, en soulignant l’excellence dans la construction d’unités résidentielles neuves de la région de Montréal.

Les projets sont récompensés pour l’intégration d’un design intérieur de qualité, la conception d’habitations ergonomiques, esthétiques et fonctionnelles, ainsi que la mise en marché auprès de la clientèle.

Sélection

Dans le volet «bureau des ventes», le jury était formé de l’architecte André Bourassa, du designer graphique Shawn Bedford, du designer industriel Michel Dallaire, du designer Maxime Partouche et de l’architecte paysagiste Éric Fleury.

Quatre membres de l’Association professionnelle des designers d’intérieur du Québec (APDIQ), Michèle Lalumière, Maxime Partouche, Marco Brissette et Lyne Côté, composaient le jury dans le volet «unités modèles aménagées».

«Nous sommes heureux d’avoir pu contribuer à ce concours, en faisant participer nos membres dans la composition du jury et en collaborant quant à la mise en place des catégories et des critères de sélection», indique la présidente de l’APDIQ, Johanne Denis.

Aux prix décernés par le jury, s’ajoutait le Prix Habitat Design dans la catégorie «unités modèles aménagées – choix du public», qui rassemblait 16 finalistes. L’audace, la créativité et le sens de l’innovation des entrepreneurs du monde de l’habitation ont été évalués par les 22 000 participants qui ont voté lors des journées portes ouvertes.

«L’objectif visé avec la mise sur pied des Prix Habitat Design est de promouvoir des approches multidisciplinaires réunissant les différents professionnels de l’architecture et du design ainsi que les acteurs de l’industrie de la construction résidentielle dès le début du projet afin que, de leur collaboration, naissent des réalisations toujours plus intéressantes», commente l’éditeur du magazine FORMES, Claude Paquin. La publication spécialisée dans les domaines de l’architecture, du territoire, de l’objet, des matériaux et de l’environnement est l’un des commanditaires du concours.