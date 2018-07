De nouvelles ruelles vertes

Dans le but de lutter contre les îlots de chaleur, le programme Ruelles vertes de l’arrondissement de Verdun a choisi deux autres sections qui seront aménagées l’an prochain. Il s’agit de celle située entre les rues de l’Église, Galt, Bannantyne et Claude, incluant le tronçon à l’est de la rue Claude. La seconde se trouve entre les rues Gertrude, Evelyn, Regina et Hickson.

Le développement de milieux de vie de qualité dans des secteurs à forte densité de population aide aussi à stimuler la vie de quartier et à renforcir le sentiment d’appartenance des résidents.

Afin d’obtenir le soutien de l’arrondissement pour transformer une ruelle, il est recommandé de former un comité de résidents bénévoles. L’achat d’arbres, d’arbustes et de végétaux est assumé par l’arrondissement, mais il en revient ensuite aux citoyens de se mobiliser pour entretenir les lieux par la suite.

En plus d’embellir les ruelles, ces plantations permettent d’améliorer la qualité de l’air.

Critères de sélection

Plusieurs aspects sont évalués afin de choisir les prochains projets. En plus de tenir compte de l’emplacement selon la carte des îlots de chaleur urbains, la concentration de personnes âgées de plus de 65 ans et vivant seules ainsi que des jeunes de 0-14 ans est favorisée, tout comme la vulnérabilité de la population et le revenu moyen des ménages.

Le nombre de personne dans le comité, la quantité de signatures obtenues en soumettant leur dossier et les activités proposées sont d’autres critères évalués.

Depuis 2009, les ruelles vertes se multiplient sur le territoire, transformant le bitume en milieu de vie agréable et sécuritaire pour les enfants. Il existe maintenant plus d’une vingtaine de ruelles vertes à Verdun, et le programme est présent dans plusieurs arrondissements de la Ville de Montréal.