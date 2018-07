Ressources alimentaires de Verdun

Paniers de nourriture, cuisines collectives, popotes roulantes et dépannage d’urgence au besoin, plusieurs services de soutien alimentaire sont offerts à l’arrondissement. L’objectif des organismes est de venir en aide aux aînés, aux personnes en difficulté et aux familles à faible revenu de Verdun et de L’Île-des-Sœurs.

Manna Verdun

Depuis 1985, Manna Verdun donne accès aux personnes à faible revenu y ont accès à un service de dépannage alimentaire. L’organisme à but non lucratif (OBNL) de la rue Woodland ouvre ses portes tous les mercredis et vendredis, de 10h à midi, à l’exception de la première semaine du mois. La contribution est volontaire.

666, rue Woodland

514 761-4394

mannaverdun@gmail.com

Réseau d’entraide de Verdun (REVE)

L’OBNL propose du dépannage alimentaire d’urgence et du dépannage libre-service, de la cuisine collective, du compostage, des paniers de Noël et une livraison de paniers de nourriture aux aînés. Des aliments non périssables ou congelés à faible coût sont également disponibles au dépanneur communautaire du REVE. Le programme d’accessibilité pour le lait et les couches sert aussi les familles. L’horaire est variable. Les frais de la cuisine collective sont de 2$ par repas et de 5$ pour un panier de nourriture libre-service ou pour les aînés.

4350, ruelle Quinn

514 762-0705

entraideverdun.org

info@entraideverdun.org

Réseau-bénévoles de Verdun

Ce regroupement de bénévoles prend en charge les services de popote roulante, de cuisine collective, de paniers alimentaires et de paniers de Noël pour les personnes de 60 ans et plus, ou pour celles en perte d’autonomie. Les Verdunois et les Insulaires y sont admissibles, référés ou non par le CLSC. L’organisme est ouvert du lundi au vendredi, de 6h à 14h. Les frais pour la popote roulante sont de 6$ par repas et ceux de la cuisine collective varient de 10$ à 15$ pour une vingtaine de repas, selon le menu choisi.

3215, boulevard LaSalle

514 761-1773

reseau-benevoles-verdun.org

r.b.v@videotron.ca

Société de Saint-Vincent-de-Paul – Conférence de Verdun

Des dons de sacs de nourriture, de paniers de Noël et de fournitures scolaires sont remis par l’organisme qui vient en aide aux personnes à faible revenu. Les résidents des paroisses Marguerite-Bourgeoys, Notre-Dame-de-la-Garde, Notre-Dame-de-la-Paix, Notre-Dame-de-Lourdes, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Notre-Dame-des-Auxiliatrices et de L’Île-des-Sœurs peuvent en bénéficier. La plage horaire pour les services alimentaires est le mardi et le jeudi, de 9h30 à 11h30. Par ailleurs, la friperie Les Trouvailles (311, rue de l’Église) est ouverte du jeudi au samedi, de 10h à 16h.

284, rue de l’Église, Verdun

514 768-2093

ssvp-mtl.org

hstjacques@videotron.ca