Repérer les intersections dangereuses

Les Verdunois peuvent participer tout au long de l’été à rendre les mesures d’apaisement de la circulation plus efficaces. Pour ce faire, ils doivent envoyer leurs remarques sur les intersections qu’ils considèrent dangereuses à l’organisme Action Prévention Verdun. L’objectif est de repenser la rue et les espaces publics en faveur des piétons et des cyclistes. À l’issue de ce processus, les recommandations et les propositions seront soumises aux autorités qui procéderont ensuite à des améliorations.

Pour participer: tandem@actionpreventionverdun.org