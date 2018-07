Enfin ouvert!

La terrasse de la taverne irlandaise Le Trèfle avec sa trentaine de places assises est inaugurée depuis le 17 juillet. Il faut rappeler que la curiosité pour l’établissement était grande, d’autant plus que l’ouverture était prévue pour la Saint-Patrick.

La communauté irlandaise serait au rendez-vous, arrivant tôt pour laisser place aux plus jeunes vers 21h. Les employés des restaurants de la rue Wellington seraient aussi des amateurs à la fin de leur service. Toujours selon l’un des serveurs, la place serait particulièrement appréciée des Verdunois.

Comme annoncée, l’ouverture est progressive donc plus d’un tiers des mets ne sont pas encore disponibles. Dans les plats par exemple, les clients qui débourseront une vingtaine de dollars devront choisir entre burgers et tartares.