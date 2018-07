Opposition à la fermeture

Une pétition circule contre le retrait du dernier guichet automatique de la Caisse Desjardins de L’Île-des-Sœurs-Verdun. Elle est disponible en version papier jusqu’à la fin août dans les dépanneurs Variété Trenmore et Provision Savare. La directrice générale de la Caisse, Marie-France Boyer, est consciente du changement d’habitude imposé aux clients, mais explique qu’il est important de s’adapter à l’évolution des transactions.

Depuis 1987, Linda Gagné utilise le guichet de l’avenue Bannantyne où son mari y dépose leurs paies chaque semaine, en plus d’y retirer de l’argent. À compter du 27 août, elle se rendra à celui situé au coin de la 5e Avenue et de la rue de Verdun, à une quinzaine de minutes de marche environ.

«On va devoir prendre notre auto au lieu d’y aller à pied, donc l’hiver, on risque de manquer de place pour se stationner», soutient celle qui est à l’origine de la pétition avec le Verdunois Daniel Rolland.

En tant que gérante du dépanneur Variété Trenmore, et même si le guichet est toujours en opération, elle a déjà un aperçu de la situation dû aux plusieurs défectuosités de l’appareil.

«Les gens viennent me voir pour me demander de l’argent, raconte Mme Gagné. Je peux aider pour 20$, mais 100$, ce n’est pas possible. Ça nous prend plus d’argent dans le commerce, ce qui veut aussi dire plus de risques de vol. Et quand les clients viennent à quatre ou cinq parce que le guichet ne marche pas, ça nous retarde dans notre travail.»

Ils seraient en moyenne 25 clients à lui demander le service qu’ils ne retrouvent pas au guichet. «Si la pétition ne porte pas ses fruits, je changerais probablement de banque parce que TD avait fait la même affaire et je suis partie», assure Mme Gagné.

Entretien

Même s’il est membre d’une autre Caisse depuis environ 45 ans, Daniel Rolland fréquente lui aussi le guichet de l’avenue Bannantyne, plus près de son domicile actuel. Comme il y fait la majorité de ses transactions, il a aussi remarqué les nombreuses défectuosités. Il croit même que le manque d’entretien peut expliquer la diminution d’usagers.

«Quelques jours avant la canicule, le système de chauffage fonctionnait dans la pièce, c’était une étuve, soutient-il. Et à deux reprises, j’ai appelé à la succursale pour me plaindre parce qu’il n’y avait plus de fonds dans le guichet. Ils ont mis la faute sur l’agence de sécurité Guarda qui n’avait pas fait la ronde de remplissage.»

M. Rolland certifie que la mission du fondateur Alphonse Desjardins était d’avoir des institutions de proximité, ce qui irait à l’encontre du retrait du guichet. La pétition vise à le garder, mais avec un meilleur entretien.

Centralisation

«La proximité pour nous aujourd’hui, c’est d’avoir nos guichets automatiques à même nos centres de service, là où le client rencontre son conseiller et peut aussi se rendre au comptoir, souligne la directrice générale de la Caisse, Marie France Boyer. Elle est ainsi plus grande que lorsqu’il s’agit de faire une transaction où il n’y a qu’un guichet automatique et personne pour t’aider.»

La décision du retrait reposerait principalement sur le fait que l’utilisation a baissé de plus de 43% au cours des cinq dernières années.L’échéance du bail cette année est aussi un paramètre qui a été pris en considération, tout comme la fin de vie de la machine qui aurait une dizaine d’années.

«On va changer l’ensemble de nos guichets automatiques en 2019. Il va notamment y avoir la numérisation des chèques, donc il ne sera plus nécessaire d’utiliser des enveloppes. Ça va aussi réduire les risques de fraude avec des gens qui mettent des enveloppes vides», rapporte Mme Boyer.

La directrice des services aux membres, Maude Thibeault, soutient que son équipe a avisé par téléphone les plus grands utilisateurs du guichet en juin et envoyé une lettre à tous les membres de la Caisse dont elle a les coordonnées. Elle a en plus répondu à une vingtaine d’appels pour proposer des solutions personnalisées.

«Chaque année, on fait l’atelier AccèsD. Étant donné qu’on enlève le guichet automatique, on est prêt à faire des mini ateliers avec moins de gens pour faire de l’accompagnement et les aider à trouver des solutions. Par exemple d’utiliser une autre façon de payer leurs factures», annonce Mme Thibeault.

Les intéressés peuvent appeler pour s’inscrire à l’une des présentations données à différentes heures de la journée.



