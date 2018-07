La sérigraphie pour se remettre à l’emploi

La Verdunoise Fannie Bertrand a démarré son entreprise Atelier Envolée Fa en novembre et ses produits faits à la main sont déjà disponibles dans trois commerces de la région, dont Boutique Brock-Art à Verdun. Elle réalise des fanions, des coussins ou encore des sacs.Je fais partie de l’organisme l’Atelier, qui est un programme d’Emploi Québec qui aide au retour à l’emploi. Leur formule prévoit deux jours plus académiques et trois jours où on fait de l’art. J’ai ainsi commencé des cours de sérigraphie il y a cinq ans et des cours de couture depuis un an environ. Je suis dans le domaine depuis longtemps, mais c’est comme si je n’avais jamais osé.Oui, parce que dans le temps de Noël, je fais toujours des cadeaux à la main. À L’Atelier, il y a aussi un volet boutique et ce que l’on fabrique là-bas, on le vend. S’il y a preneur, 50% du prix d’achat revient alors à l’organisme qui achètera de nouveaux matériaux et l’autre 50% à la personne qui l’a fait. C’est ainsi que je me suis rendu compte que presque tout ce que je faisais recevait de bons commentaires et on me passait déjà des commandes spéciales.

Est-ce votre emploi à temps plein?

Ma compagnie en est à ses débuts, donc je fais un peu d’argent, mais pas énormément. Ce qui est super encourageant, c’est que je n’en ai jamais perdu. J’ai investi dans des tissus qui coûtent chers puisque je travaille avec le lin qui est durable et naturel, dont le rouleau peut facilement être à 700$. Mes ventes me permettent de réinvestir dans des matériaux.

Je dois avoir un autre emploi pour vivre. Je travaille donc aussi en tant qu’intervenante en violences conjugales. J’ai deux formations, une en arts à Concordia et une autre en psychoéducation à l’Université de Montréal. Ce sont mes deux passions et d’ailleurs quand je fais de l’intervention, je fais souvent de l’art. Pour moi les deux vont un peu ensemble.

Quelles sont les différentes étapes par lesquelles vous passez pour vos créations?

Je commence avec des dessins, puis je fais une sélection avant de passer à la sérigraphie que je vais souvent rehausser avec de la peinture au pinceau. Et après ça, il y a la couture. Au début j’hésitais, parce que je me disais que ça allait me coûter cher et finalement je le fais puisque ça me permet d’inventer de nouveaux produits. C’est ça qui est le fun, de pouvoir faire des commandes sur mesure et de sortir un peu de ma zone de confort.

Comment réalisez-vous la sérigraphie?

J’ai un atelier photo et une machine qui s’appelle Émulsions photographiques. Ça me permet de transférer les dessins que je fais sur une soie et à partir de là, d’imprimer. Je peux ainsi reproduire plusieurs fois la même image, tout en la réinventant à chaque fois.

Est-ce que vous avez une thématique pour vos créations?

Je réside proche du bord de l’eau où je vais en plus souvent me balader. Le fleuve est donc une inspiration. Je dessine notamment beaucoup de bernaches. J’aime beaucoup les oiseaux qui représentent pour moi la liberté, l’espoir et la légèreté. C’est un peu la raison pour laquelle j’ai appelé mon Atelier « Envolée » qui est le début de quelque chose.