Esprit d’équipe

Les pagayeurs du Club de bateau-dragon Verdun (Verdun DBC) s’entraînent sur le canal Lachine en vue de leur prochaine compétition, le Challenge de Montréal dans le cadre du Festival culturel chinois. La trentaine de membres affrontera des équipes de partout en Amérique du Nord en juillet.

Le bateau-dragon est une discipline de canotage de groupe. Sur une pirogue, une vingtaine de pagayeurs sont répartis en deux rangées. Ils sont dirigés par un batteur qui donne le rythme, à l’avant, et un barreur à l’arrière qui pilote l’embarcation avec une rame.

«J’apprécie beaucoup la cohésion d’équipe et comment on se soutient entre nous, affirme la directrice générale de Verdun DBC, Aliyah Jessa. Ce serait facile de séparer l’équipe amicale et celle de compétition, mais le club est uni et c’est remarquable.»

Elle a joint l’équipe il y a trois ans, lorsqu’elle a emménagé à Montréal. . Originaire de Vancouver, la femme de 32 ans qui travaille en développement des affaires dans une compagnie de logiciels s’est initiée au bateau-dragon pour socialiser.

«Mon meilleur souvenir de course c’était l’année dernière, lors du deux kilomètres féminin à la Coupe du Québec. C’était intense et désordonné, avec un sentiment d’avoir survécu à la guerre.»

— Aliyah Jessa, directrice générale du Club de bateau-dragon de Verdun

Mais toutes les raisons sont bonnes, comme se remettre en forme. Les nouveaux n’ont pas à avoir d’expérience de pagaie, mais doivent être actifs et engagés. Ils auront à suivre un programme d’entraînement, participer aux pratiques et être disponible quatre à cinq fin de semaines par été pour les compétitions.

Compétitions

Verdun DBC a quatre formations, deux amicales et deux de compétitions. Leur saison extérieure se déroule de mai à septembre, mais des entraînements intérieurs se font aussi pendant l’hiver dans leurs installations de la rue St-Patrick.

Le club existe depuis 2003. Ses équipes sont mixtes et unisexes. Ils font entre quatre et six compétitions par saison estivale. Leur objectif à long terme est de se qualifier pour le Pan American Club Crew Championship à Trinidad et Tobago, en mars 2019. Ils vont courser en Floride à l’automne pour s’y préparer.

D’ici là, ils prendront part au Challenge de Montréal durant le week-end du 6 juillet, qui réunit plus de 150 équipes du Québec, de l’Ontario, des Maritimes et des États-Unis. Sur le bassin olympique du parc Jean-Drapeau, il s’agit d’une des plus grosses compétitions de bateau-dragon en Amérique du Nord.

Les courses sont de 500 mètres pour la vitesse et 2000 mètres pour l’endurance. Une nouvelle course de 200 mètres aura lieu pour la première fois cette année.

Pour plus d’infos

verdundbc.com