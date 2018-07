Accès gratuit

Le centre d’entraînement Énergie Cardio offre 3000 abonnements gratuits pour des jeunes de 15 à 17 ans cet été. Les adolescents peuvent s’inscrire sur la page internet du gym pour profiter d’une de leurs 33 installations, dont une se situe sur la rue Wellington, à Verdun.

Le programme Bouge, un investissement dans la santé des ados selon la présidente, Claire Tremblay, est valide jusqu’au 31 août.

«Notre objectif est d’inciter les jeunes à intégrer l’activité physique à leur mode de vie, et ce, dans une perspective à plus long terme», a-t-elle dit.

Les inscrits auront un accès illimité et gratuit à des cours en groupe et pourront bénéficier des conseils d’un entraîneur. Il leur sera aussi possible d’avoir un programme d’entraînement sur mesure. L’accent est mis sur l’importance d’avoir une vie active.

Un concours en partenariat avec les Alouettes de Montréal permettra à un des participants ainsi que trois de ses amis d’avoir un entraînement privé d’une heure avec un joueur de l’équipe de football.

Pour plus d’infos

energiecardio.com

514 769-5863