L’échéancier pour l’Auditorium de Verdun

Les travaux à l'Auditorium de Verdun et à l'aréna Denis-Savard ont officiellement débuté le 16 mai.



Le chantier de l’Auditorium et de l’aréna Denis-Savard est fermé pour les deux semaines de la construction et reprendra le 6 août. Les aménagements se poursuivront jusqu’à la fin 2019. Planifiés en deux phases, ils permettront la réouverture de la nouvelle patinoire à l’automne 2019.

Été 2018: dégarnissage

Automne 2018 et hiver 2019: réparations et nouvelles infrastructures

Automne 2018 ou printemps 2019: enlèvement du revêtement métallique de la façade

Printemps et été 2019: aménagements intérieurs

Décembre 2019: fin des travaux généraux

Aréna Denis-Savard

Août 2018: démolition complète de l’actuel aréna Denis-Savard

Fin été et début automne 2018: nouvelles excavations et infrastructures

Automne 2018: charpente et toiture du nouvel aréna Denis-Savard

Hiver 2019: nouveaux murs extérieurs

Hiver et printemps 2019: aménagements intérieurs

Été 2019: fin des travaux généraux