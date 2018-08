Écrasante victoire des Indians de Verdun

Les Indians de Verdun ont gagné 12-5 contre les Tigers de Dorval, qui jouaient dimanche après-midi à domicile, au parc Ballantyne. Dès la première manche, le ton était donné avec cinq points d’avance et une défensive parfaite qui a empêché les Tigers de s’inscrire au tableau.

Le lanceur des Indians, Gabriel Galvin, a fait compter deux points supplémentaires dès la deuxième manche, alors que l’équipe adverse a procédé à un changement de lanceur. C’est finalement en quatrième manche que les Tigers ont marqué deux points, profitant des erreurs du troisième but Jonathan Bérubé et du receveur Yannick Roger, sur le même jeu. Les Indians ont marqué trois points en cinquième manche et les deux derniers en sixième.

Le prochain match aura lieu contre les Blue Jays le 3 août, à 19h45, au parc Arthur-Therrien de Verdun.