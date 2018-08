Constantin Fortier a finalement été le seul candidat à briguer l’investiture du Parti québécois à Verdun qui a été organisé lundi au Centre communautaire Marcel-Giroux. Quelque 70 personnes ont assisté à la soirée à laquelle ont pris part la députée de Hochelaga-Maisonneuve, Carole Poirier, et le candidat pour Pointe-aux-Trembles, Jean-Martin Aussant.

Sa campagne sera tournée vers l’éducation avec notamment la remise en état des établissements scolaires et l’installation d’infrastructures sportives. La santé sera aussi l’un des enjeux avec l’hôpital de Verdun et l’Institut Douglas. «Je pense qu’à Verdun, on se doit également de préserver la mixité sociale que l’on a, ça va entre autres en finançant des organismes communautaires, en augmentant le salaire minimum à 15$ de l’heure et le nombre de logements sociaux», rapporte le candidat.

M. Fortier veut à présent se faire connaître en dehors du domaine de l’éducation et il sera notamment présent à la vente-trottoir.