Découvrir Verdun et rouler pour la recherche

La Verdunoise Marie-Ève Duchesne participera à la fin du mois au vélotour de la Société canadienne de la sclérose en plaques qui se déroulera en Outaouais. Pour maximiser les fonds récoltés pour la recherche de la maladie, la jeune femme de 25 ans organise pour la première fois cette année une visite guidée de l’arrondissement, en bicyclette.

Son initiative est avant tout familiale, car la sclérose en plaques touche fortement la famille de Marie-Ève Duchesne.

«Mon oncle est décédé des complications de la maladie après une trentaine années de combat, rapporte-t-elle. De type dégénératif, il a perdu lentement son autonomie. Il a dû accepter de ne plus marcher sans canne, puis sans marchette, puis sans fauteuil roulant, ou encore fauteuil roulant électrique. Mon cousin a également été diagnostiqué au début de la quarantaine.»

Il y a aussi sa cousine qui approche de la trentaine et qui devrait participer au grand vélotour en Outaouais. «Elle est atteinte d’un autre type qui agit plus par phase. Par exemple, une semaine elle ne sent plus ses jambes et est vraiment très fatiguée, puis les six mois suivants elle retrouve une vie normale», explique la Verdunoise.

Positive, elle souligne que la présence de la maladie permet de se réjouir lorsque la santé est bonne. Elle ajoute que les réunions familiales sont également nombreuses pour soutenir la cause. Ils seront une dizaine de membres à réaliser 300 km à vélo les 25 et 26 août.

Parcours

Le départ du vélotour guidé se fera le 18 août à 10h à la station de métro LaSalle. Pendant 8 km, les participants devraient longer les berges, se balader sur les rues Wellington et de Verdun, avant de finir au café Le 5e. Tout au long du trajet, Marie-Ève Duchesne partagera des faits historiques, des découvertes et des anecdotes personnelles à propos du quartier qu’elle a adopté il y a deux ans.

Au terme de la visite qui devrait durer une heure environ, les cyclistes sont invités à bruncher ensemble dans le sous-sol du café et à verser une contribution volontaire qui sera remise à la Société canadienne de la sclérose en plaques. Les fonds serviront au financement des travaux de recherche, de programmes et de services ainsi que d’activités de défense des droits et des intérêts.

La Verdunoise espère avoir une dizaine de participants et récolter environ 200$ au terme de la journée.

Sclérose en plaques

Selon la Société canadienne de la sclérose en plaques, le Canada affiche l’un des plus hauts taux du monde avec une personne atteinte sur 340. Si la maladie est généralement diagnostiquée chez les jeunes adultes, elle se manifeste également chez les enfants et les adultes d’âge mûr. Auto-immune, elle s’attaque au système nerveux central qui inclut le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques.