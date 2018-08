Le recyclage au cœur du festival des marionnettes de Verdun

Des anciens plans d’urbanisme de la mairie de Verdun se retrouvent au rez-de-chaussée, dans le local de la Maison de l’environnement dont l’équipe s’efforce à coup de ciseaux de les transformer en robe. Un atelier de bricolage est en cours pour terminer d’ici jeudi leur marionnette qu’ils ont appelée Kate et qui se retrouvera au Festival Marionnettes Plein la Rue (FMPR).

Cette huitième édition du FMPR organisée par la SDC Wellington a pour thématique la vie de quartier à Verdun et l’écologie. Pour l’occasion, Le Fabuleux Village de Wellin’Town verra le jour dans la ruelle située entre Reitmans et Dollorama, où les visiteurs pourront accéder à un espace d’exposition réservé aux marionnettes faites maison avec des matières recyclables et des objets de récupération.

La motivation des employés de la Maison de l’environnement et du matériel présent dans leur local ont incité l’équipe à se lancer dans l’aventure.

«Les cheveux de Kate sont ainsi faits à partir de vieux rubans de cassettes VHS qu’on a frisé et son chapeau est en fait l’intérieur de la cassette, explique la coordinatrice Justine Serrager. Ses lunettes ont été choisies parmi toutes celles que l’on récupère ici. Sa tête a été réalisée avec des vieux gants de jardinage.»

La marionnette qui devrait être terminée à temps affiche des couleurs sobres avec du noir, du gris et du blanc.

Le grand public est invité à créer leur propre marionnette et à l’apporter d’ici jeudi à la Maison de l’environnement. Les seuls critères imposés étaient d’avoir une hauteur minimale de 20 cm et un poids assez léger.

Animation

Depuis 2011, la rue Wellington se transforme avec des ballons, confettis et trompettes pour le Festival des marionnettes.

Une vingtaine de compagnies québécoises et internationales proposeront pendant deux jours des représentations gratuites. Une soixantaine de spectacles d’une durée de 35 minutes ou moins seront proposés dans des lieux inusités et des parcs adjacents à la Promenade Wellington. Par exemple, la scène 1 se trouvera au parc des Madelinots et la scène 2 entre les rues De l’Église et Régina.

Un atelier de marionnettes rampantes à tige et un autre de marionnettes volantes, convertibles en mobiles à suspendre, seront aussi au programme.

Le Festival Marionnettes Plein la Rue se déroule du 25 au 26 août sur la Promenade Wellington.

Vente trottoir

Du 23 au 26 août se déroulera également la vente trottoir de la rentrée à Verdun sur la Promenade Wellington. Des exposants-artisans extérieurs seront également présents, dont Zazibel qui propose des peluches et Rütrafe qui créé des bijoux. De jeudi à samedi, les heures d’ouverture des commerces seront prolongées jusque 19h.

Deux patrouilleurs de la Maison de l’environnement seront sur place pour assurer la bonne gestion des déchets en guidant les participants vers les poubelles à utiliser selon le résidu. La SDC Wellington s’attend à recevoir près de 80 000 personnes.