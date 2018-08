Saveurs méditerranéennes

Les Verdunois ont pu célébrer la Semaine italienne, qui se déroulait jusqu’au 12 août, à Montréal, grâce à l’ouverture du traiteur Bossa, situé à l’intersection des rues Wellington et Rielle. «Ça fait plus de 25 ans que j’habite à Verdun. J’aime les gens qui y vivent et c’est un bon coin pour un petit commerce comme nous», confie le propriétaire de l’entreprise familiale, Antonio Vescio, surnommé Tony. Son produit favori est la porchetta, une viande froide de porc. Elle est faite sur place, comme tous les mets à emporter.