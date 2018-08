Un pas de plus

Le plan d’affaires qui a pour but d’agrandir et de moderniser l’Hôpital de Verdun est en cours. Il s’agit de l’une des dernières étapes avant le début du chantier.

Pour mener le projet à bien, une enveloppe de 16 M$ a été annoncée lundi par le ministre de la Santé, Gaétan Barette. Elle permettra de réaliser les plans et devis, de lancer l’appel d’offres et d’étudier les soumissions. Le début de la construction est prévu en 2021 pour une durée approximative de quatre ans. Au total, c’est un budget de 232 M$ qui a été accordé par Québec, en février.

L’objectif est d’avoir les trois quart des chambres individuelles à l’institution du boulevard LaSalle et d’isoler les secteurs ambulatoires des chambres des patients hospitalisés. Le nombre de lit restera inchangé à 244. Selon les plans, la majorité d’entre elles seront dotées de toilette privée.

Désuet

L’hôpital de Verdun a été bâti en 1932 par l’architecte Alphonse Venne. C’est Joseph-Arsène Richard, curé de la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, qui insista auprès du gouvernement pour avoir un établissement de soins.

D’inspiration art déco, il compte cinq pavillons qui servent 30 spécialités médicales, dont la cardiologie et la neurologie. Loin des standards actuels, la députée de Verdun et ministre de l’Environnement Isabelle Melançon a même souligné la «vétusté de ses chambres».

Elle souhaite en faire un hôpital de proximité «adapté aux normes du temps» et offrir des conditions optimales au bien-être des patients.

Il est trop tôt pour savoir exactement comment le bâtiment sera agrandi, mais toutes les options sont sur la table. Le maire de l’arrondissement de Verdun, Jean-François Parenteau, se réjouit de l’avancement du projet et assure son entière collaboration.