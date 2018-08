Verdun: seringue souillée au parc Alfred-Sauvé

Sébastien Lapointe porte sa fille Mina qui s'est piquée la veille avec une seringue souillée qu'elle a trouvée dans les branches que sa sœur Romy pointe du doigt. IDS/Verdun Hebdo - Sophie Poisson Previous photo Next photo



Mina, une petite fille de 4 ans, était dans l’aire de jeux pour enfants du parc Alfred-Sauvé lorsqu’elle a trouvé une seringue souillée au sol. Voulant jouer au docteur, elle se l’est planté dans la cuisse avant que sa sœur de 7 ans, Romy, ait le temps d’alerter les adultes présents sur place.

L’aire de jeux pour enfants a plusieurs clôtures qui permettent de délimiter l’espace du parc Albert-Sauvé. Le père de famille Sébastien Lapointe, en profite pour donner un peu de liberté à ses enfants qui peuvent alors jouer ensemble à quelques mètres de lui.

«Mina était assise sur la roche, puis elle a pris la seringue et elle s’est piquée, raconte sa sœur, Romy. On parlait [avec ma copine], mais quand on s’est retourné et qu’on l’a vu, on est allé le dire aux adultes.»

M. Lapointe soutient que l’objet inhabituel a été attirant pour les enfants.

«Ils veulent jouer avec parce que souvent ils ont vu le médecin leur faire des piqures pour un vaccin, par exemple. C’est ce qui est arrivé avec Mina. D’ailleurs, à la maison on a un costume de médecin avec un objet qui ressemble à une seringue», rapporte-t-il.

La famille a d’abord appelé Info Santé le 15 août, puis a emmené leur fille aux urgences de l’hôpital pour enfants vers 19h. Les principaux risques concerneraient le VIH et l’hépatite B pour lesquels elle a reçu différents traitements jusque 2h du matin environ. Mina va bien, mais son état de santé est encore à surveillé dans les prochains mois.

Conscientiser

«Pour nous, c’est une nouvelle réalité parce qu’on a jamais pensé que ça pouvait arriver ici, souligne celui qui a emménagé à Verdun il y a 30 ans avec ses parents et qui y vit à nouveau depuis plus de 5 ans avec sa famille. On se disait que ça arrivait plutôt à Hochelaga-Maisonneuve ou dans des quartiers plus à problèmes, bien que Verdun soit historiquement socio économiquement défavorisé.»

Le soir de l’incident, Sébastien Lapointe est retourné inspecter le parc où il a trouvé une petite fiole. Il en a aussi parlé aux voisins et l’un d’entre eux, dont l’habitation donne sur la ruelle au coin du boulevard LaSalle et de la rue Rushbrooke, assure trouver régulièrement des seringues souillées sur sa propriété. Lors du passage d’IDS/Verdun Hebdo le 16 août, les lieux avaient été nettoyés au lendemain de l’accident et aucun item a été trouvé.

«Sans être alarmiste, on pense que c’est important pour tout le monde de comprendre que ça fait partie de notre quartier, entre autres les éducatrices de garderie de milieu unifamiliale et de CPE qui amènent les enfants au parc. C’est aussi de sensibiliser les parents une fois de temps en temps pour qu’ils fassent le tour du parc, d’essayer d’être plus vigilant collectivement.»

Il rappelle que souvent les consommateurs s’éloignent peu de l’endroit où ils ont acheté le stupéfiant. Il s’interroge donc sur l’ampleur de la situation et les mesures appropriées, par exemple, peindre des seringues où elles ont été retrouvées, renforcer la présence policière ou placer une caméra de sécurité.

Dans l’arrondissement, le Travail de rue action communautaire a notamment pour mission de favoriser le mieux-être des jeunes vivant des situations de toxicomanie.

Précautions

Sur le domaine public, le Verdunois peut appeler le 311 pour qu’un employé municipal procède au ramassage sur le domaine public.

Sur le domaine privé, il peut composer le 811 pour connaître les lieux de dépôt et obtenir des conseils.

– À côté de la seringue, placer une surface plane, résistante à la perforation et dotée d’un couvercle

– Mettre des gants et utiliser des pinces pour la ramasser avec la pointe côté opposé

– La déposer dans le contenant et fermer le couvercle solidement

– Se laver les mains

– Apporter le tout dans un lieu de dépôt.

