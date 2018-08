Nouveau trottibus à Verdun

Le Verdunois Mathieu Gagnon lance le concept de trottibus à l’école primaire Chanoine-Joseph-Théorêt. Le système d’entraide qui permet aux parents de se partager l’accompagnement des enfants vers l’établissement scolaire, de façon active et sécuritaire, sera mis en place dès la rentrée.

Depuis trois ans, M. Gagnon était le coordonnateur du trottibus de l’école primaire Notre-Dame-de-la-Garde. Avec le changement de bassin scolaire, ses deux enfants sont transférés dans l’établissement Chanoine-Joseph-Théorêt. Il n’est pas le seul dans ce cas, ce qui lui permettra d’avoir des familles habituées au trottibus à se joindre à son initiative.

«Il y a beaucoup d’interactions et c’est rare par exemple que les enfants aient la chance de parler avec des adultes dans un contexte qui ne soit pas d’autorité. Tout le monde y gagne puisqu’on apprend à connaître les jeunes et inversement, mais aussi les parents», raconte celui qui a ainsi découvert que trois de ses voisins avaient des enfants qui allaient à la même école que les siens.

Le trottibus de la Société canadienne du cancer a aussi pour objectif de faire adopter de saines habitudes de vie dès le plus jeune âge.

«Il faut que l’enfant soit intéressé à marcher, mais habituellement il n’y a pas de problème puisque les bassins sont à l’intérieur de la limite de 1.6 km. On s’habitue, ça devient naturel et ça peut même nous manquer si on ne va pas marcher le matin. Et puis, les jeunes arrivent à l’école un peu plus réveillés», soutient le Verdunois.

Fonctionnement

Un sondage a permis de cibler plus de 70 intéressés à l’école Chanoine-Joesph-Théorêt.

«Avec un kiosque d’information, je présente une carte sur laquelle les parents intéressés mettent l’endroit où ils résident, explique le père de trois enfants. On réussit ainsi à débuter un trajet avec deux ou trois familles et lorsque d’autres voient que tous les jours, un trottibus passe et que c’est fiable, ils l’essayent et on finit par être une quinzaine.»

Une fois le système d’entraide créé, l’objectif est de le maintenir et de favoriser de nouveaux trajets pour rejoindre un maximum de personnes. Il s’agit aussi de recruter des bénévoles, qu’ils soient des parents ou des membres de la communauté, comme des aînés.

M. Gagnon a suivi la formation des formateurs, ce qui lui permet d’organiser deux fois par an une séance d’une heure environ pour préparer les intéressés aux tâches qui les attendent, par exemple, pour encadrer les jeunes, pour traverser la rue, ou encore pour prévenir d’une absence. Des habitués sont aussi présents pour partager leurs expériences.

«On va être la quatrième école à Verdun à participer au projet et déjà l’an dernier, il y avait déjà une centaine d’enfants pour une cinquantaine de bénévoles. Je pense qu’on pourrait donc faire des formations tous ensemble, ce qui permettrait d’en avoir plus. C’est pourquoi j’ai le projet de contacter les autres comités de l’arrondissement», annonce le Verdunois.

L’autre obligation pour les bénévoles est de se soumettre à une vérification d’antécédents judiciaires.

Le trottibus de Chanoine-Joseph-Théorêt fonctionnera tout au long de l’année scolaire, le matin uniquement.

Pour plus d’infos.