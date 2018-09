Le coin famille s’agrandit au troc de Verdun

Le Grand Troc de Verdun prend de l’affluence et son organisatrice, Marie-Ève Brunet, souhaite offrir un plus grand espace aux familles et aux enfants. L’ensemble des résidents pourra échanger mi-septembre leurs vêtements, leurs jouets et leurs objets qui sont tous encore en bon état.

Le concept vise à faire de belles trouvailles, à diminuer le gaspillage, à favoriser les rencontres. Il permet aussi d’aider l’organisme Société Saint-Vincent de Paul de Verdun qui récupérera tous les items restants au terme de la matinée.

«On essaye de penser à un aménagement qui permet encore plus facilement à nos enfants et aux familles d’en profiter. On veut aussi que les enfants puissent eux-mêmes voir les choses avec un coin livres, jouets, couvertures et bébés aussi parce qu’on a commencé à avoir des demandes des gens qui nous apportaient de plus en plus à destination des tous petits.»

Les différents compartiments sépareront les filles des garçons et seront classés par catégories d’âges. Une partie « autre » permettra aussi de rassembler tant des skis, que des boussoles, par exemple.

La dernière édition a réuni plus de 200 participants et a permis de redonner une soixantaine de sacs ainsi qu’une vingtaine de boîtes pour la Société Saint-Vincent de Paul de Verdun. Des chiffres légèrement supérieurs sont attendus cette fois-ci et surtout des résidents qui deviennent des habitués.

La sixième édition du Grand Troc de Verdun aura lieu le 22 septembre, de 9h à 12h, dans le sous-sol de l’Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (248, rue de l’Église).

Pour plus d’infos.