Un aménagement félin à Verdun

Nathalia Castro do Valle travaille depuis deux ans comme décoratrice d’intérieur spécialisée dans les espaces pour chats. Après plusieurs projets pour des particuliers, elle s’est lancée au début d’année dans la rénovation d’un local de la rue de Verdun devenu café à chats en collaboration avec le Refuge Animex.

La Brésilienne d’origine a commencé par faire un baccalauréat en tourisme administration, puis un certificat de formation professionnelle en design intérieur et présentation visuelle à Lachine. En participant au salon des Aristochats, elle s’est aperçue qu’elle était la seule à se spécialiser dans les espaces pour félins, mais que la demande était là.

«Si votre chat a un problème de comportement et si vous décidez d’engager un spécialiste, une des premières consignes est d’avoir de la place en hauteur sur lequel il peut grimper. Vous allez dans une animalerie et l’arbre à chat coûte une fortune, en plus de ne pas être très beau et idéal», souligne Nathalia Castro do Valle.

Dans le cadre du Café Chato de la rue de Verdun, elle a misé sur le plafond de 11 pieds et sur des étagères avec des dimensions adaptées aux animaux pour les inciter à rester dans la pièce. S’ils sont fatigués et veulent rester hors de portée de mains, ils peuvent monter s’y réfugier tout en restant entourés de clients et si les clients veulent travailler sur le bureau, ils ont d’autres endroits où s’installer, par exemple.

«Vous pouvez rester ensemble, sans que l’un et l’autre se dérangent. Je pense que ça interfère directement avec le comportement du chat et c’est aussi une manière de lutter contre l’abandon. Un chat qui aurait pu être agressif pourrait devenir plus aimable après la pose d’étagères», soutient la propriétaire de deux félins.

Différents coins ont été créés pour amener les chats à jouer, se reposer, ou encore se balader.

«Mon travail permet à la personne d’avoir un espace adapté au chat, tout en gardant la maison bien décorée. En faisant les deux, c’est le plus grand plaisir de ma vie»

– Nathalia Valle, décoratrice d’intérieur spécialisée dans les espaces pour chats

Astuces

«Chaque espace a besoin obligatoirement d’avoir deux sorties, insiste la professionnelle. Le chat entre d’un côté et doit absolument pouvoir ressortir d’un autre côté. S’il se sent coincé, il n’ira jamais là, particulièrement dans le café où ils sont plusieurs parce que s’il entre dans un coin, qu’un autre chat arrive après lui, alors il ne peut pas sortir.»

Nathalia Castro do Valle recommande aussi d’avoir des tapis qui vont l’aider à faire ses griffes et à délaisser d’autres éléments du mobilier, comme le canapé. La deuxième utilité est d’empêcher que le sol soit glissant pour que le chat puisse sauter à distance par exemple.

Le matériau utilisé a aussi toute son importance. «Je veux travailler avec du contreplaqué pour les étagères, c’est le plus intéressant parce que c’est résistant et ça ne coûte pas très cher. Il y a aussi le suède qui n’est pas idéal à cause du poil qui colle dessus, par contre, les griffes glissent dessus donc ça n’intéresse pas trop le chat d’y aller», explique-t-elle.

Plusieurs éléments ont été pris en considération lors de l’aménagement du café, comme le nombre de chats présents, leurs âges, ou encore leurs états de santé.

