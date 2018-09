Fuite de gaz à Verdun

Un large périmètre de sécurité a été mis en place à Verdun ce mercredi avant-midi à cause d’une fuite de gaz.

L’émanation dans des tuyaux sanitaires de la rue Gertrude a forcé le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) à bloquer la circulation avec un périmètre de sécurité sur les boulevards Champlain et LaSalle, ainsi que les rues De L’Église et Hicskon.

L’appel au Service d’incendie de Montréal (SIM) a été donné à 7h09 et plus d’une vingtaine de camions sont arrivés sur les lieux en quelques minutes, tandis qu’Hydro-Québec fermait le courant électrique.

Pendant un peu plus de trois heures, environ 4 000 foyers ont été privés d’électricité et plusieurs bâtiments ont été évacués. Il n’y a eu aucun blessé et à 11h15 l’opération était terminée.