Deux Verdunois à la conquête des pays nordiques

Elle est photographe, il est vidéaste. Ensemble, ils ont lancé en 2014 leur entreprise verdunoise spécialisée en réalisation et production de films à vocation touristique, Wats Films. Mélissa Vincelli et David Guillemette présenteront début octobre leur troisième documentaire avec pour sujet l’Écosse.

C’est leur premier voyage en couple en Islande qui les a inspirés pour les voyages suivants et leur a donné l’envie de faire des documentaires.

«Quand on dit qu’on suit une route de Vikings, ce n’est pas chronologique, mais c’est un point d’intérêt, explique M. Guillemette. Ça a commencé en Islande où on a beaucoup découvert sur la culture là-bas. Puis, on est allé à Terre-Neuve voir les villages qu’on peut avoir au Canada. Ensuite, on est retourné à la base, en Norvège.»

Le plein air est aussi un élément essentiel à leur travail.

«On est amateur de paysages grandioses que l’on trouve d’autant plus intéressants quand il s’agit de films présentés sur grand écran. On a vu des images de l’Écosse et on s’est dit qu’il y avait vraiment quelque chose de particulier en termes de vue», ajoute sa conjointe.

Paysages

Dans ce troisième documentaire, l’accent est mis sur le côté mystères et légendes, qui est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles le couple a un tel intérêt pour les Vikings. L’exemple d’Édimbourg, de ses souterrains et de ses fantômes est donné.

«Il s’est créé toutes sortes de passages, d’appartements et il y a eu construction d’un pont pour relier différentes sections de la ville. Il y a eu une vie souterraine où tous les truands se ramassaient et il y a eu des meurtres. À un moment donné, ç’a été enseveli, comme s’il y a eu une sorte de honte, mais ce n’est pas parce que l’histoire est enterrée qu’elle n’existe plus», rapporte Mme Vincelli.

Durant le mois d’été passé l’an dernier dans le pays, leur caméra s’est posée dans d’autres endroits marquants. Il y a par exemple eu la chapelle Rosslyn, ses différents symboles et sa partition musicale au plafond. L’archipel des Hébrides avec ses plages aux eaux turquoise et la présence du gaélique, les Orcades avec son site archéologique, ou encore l’île de Skye avec sa géologie, font également partie des moments marquants.

À chaque destination, les trentenaires visitent un maximum de régions pour donner un large aperçu.

Rencontres

De nombreuses recherches sont faites en amont pour préparer leur voyage et généralement réserver l’hébergement, mais le couple se donne la liberté de faire des rencontres et d’improviser.

Il privilégie le Airbnb et le Couchsurfing pour être en contact avec les locaux, ce qui leur a permis de rencontrer l’un des chanteurs du groupe Old blind dogs, qui est un groupe traditionnel écossais de renommée internationale.

«Ce musicien est aussi un descendant du clan Forbes et il a hérité d’une place qui était à côté d’un ancien château, donc c’est un très vieux bâtiment qui date de plus de 400 ans, raconte la jeune femme de 34 ans. Il nous a fait visiter l’intérieur avec toute l’histoire rattachée à ça.»

En plus de faire visiter l’Écosse à travers les images rapportées, des informations pratiques se retrouvent dans le documentaire avec la présentation des transports en commun par exemple, mais aussi les plats traditionnels comme le haggis ou le whisky à travers la rencontre d’un producteur.

Agenda

– 3 octobre à 19h au cinéma Guzzo du Marché Central

– 15 octobre à 18h30 au Centre La Tienda: cours de photographie de voyage – 4 novembre à 8h30 au Centre La Tienda: cours de photographie de voyage

– 13 novembre à 19h au Quai 5160: projection du documentaire sur Terre-Neuve

Pour plus d’infos.