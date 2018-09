Ouverture du Café Chato

Les fondateurs du Café Chato, Rémy Saminadin, Agnès Bohn et Sebastien Seigner, feront une journée d'ouverture le 29 septembre. Gracieuseté – Thaissa Duarte Photographie Previous photo Next photo



En attente d’adoption, trois chats du Refuge Animex se baladent librement dans le Café Chato qui a fait sa préouverture au début du mois. Les fondateurs Agnès Bohn, Rémy Saminadin et Sebastien Seigner proposent en plus aux Verdunois différents espaces culinaire, détente et familial.

«Tout se passe très bien pour le moment avec un super accueil de la communauté, assure Mme Bohn. On a déjà des fidèles qui viennent voir les chats, boire un café, étudier. Ce sont principalement des Verdunois et on a beaucoup de familles qui font le déplacement, car elles apprécient le coin enfants.»

Le local de la rue de Verdun a été complètement repensé pour répondre aux attentes des humains et des animaux. Les intéressés peuvent ainsi manger un croque-monsieur et boire un café avec un chat sur les genoux par exemple.

La formule est concluante puisque deux félins ont déjà été adoptés et elle devrait se bonifier avec le temps.

«Les membres de Refuge Animex vont organiser des journées d’adoption dans le café où ils vont apporter encore plus de chats en recherche de famille. Ils pourront aussi stocker du matériel au sous-sol. On voudrait également mettre en place des ateliers de sensibilisation avec des bénévoles qui viendraient parler des problématiques liées aux chats errants et des comportements félins», ajoute Mme Bohn.

Boutique

Des artisans sont également mis en avant à l’entrée du café avec des produits sur le thème du chat. On retrouve notamment les jouets tricotés de Créations Roxsand qui incorporent de l’herbe à chat ou encore les tasses de Biscuit Soda. Sur les murs, des peintures de Sara Côté sont également exposées de manière temporaire.

La journée d’ouverture aura lieu le 29 septembre durant laquelle les Verdunois auront la possibilité de poser leurs questions aux bénévoles du refuge et à un spécialiste du comportement félin ainsi que faire la connaissance des fondateurs du café.

Chats

Alice: douce, enjouée, qui aime se faire porter dans les bras

Cooper: doux, qui aime les caresses

Fauve: calme, affectueuse, qui aime être le seul animal

