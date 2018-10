Informer les immigrants

Les immigrants bénéficient depuis 1995 des services de Cible Retour à l’Emploi, basé sur la rue Wellington. L’organisme tiendra un kiosque d’information lors de l’événement gratuit Bienvenue aux personnes immigrantes, jeudi.

Les personnes issues de partout dans le monde, de tous âges et milieux professionnels confondus, peuvent recevoir un accompagnement individualisé. Des rencontres avec un conseiller en emploi organisées chaque semaine permettent de répondre aux besoins ainsi que, par exemple, refaire un curriculum vitae ou apprendre à faire du démarchage.

«Souvent, l’enjeu est de palier à la méconnaissance du fonctionnement canadien, explique la conseillère en emploi, Patricia Bélanger. Certains ont essayé sans que ça marche, donc on revient sur leur expérience, on leur donne de l’information et on peaufine leur approche.»

Dans les locaux de Verdun, on leur explique aussi le marché caché, où les emplois ne sont pas forcément affichés. «Ça peut représenter jusqu’à 80% des offres disponibles. Il faut donc les aider à faire du réseautage et Bienvenue aux personnes immigrantes sert aussi à ça, parce que souvent, les immigrants arrivent sans avoir de contacts sur place», insiste Mme Bélanger.

L’événement qui se déroulera au Cégep André-Laurendeau, à LaSalle, donnera des renseignements sur les équivalences et la reconnaissance des compétences et des diplômes.

Cible Retour à l’Emploi sera présent de 13h30 à 16h30 au Cégep André-Laurendeau (1111, rue Lapierre à LaSalle) et s’ensuivra un 5@7 de l’emploi.

Pour plus d’infos.