Présence sur scène à Verdun

L’auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste David Couture présentera au Quai 5160 de Verdun son premier album Sahara. Il fera ainsi la première partie de Philippe Brach et Siméon, dont il est aussi le batteur.

«Ça fait aussi longtemps que je fais mes propres chansons, et comme je viens de sortir un album, j’ai demandé à Philippe Brach, qui est content que ça marche et ça convient bien aussi. Je fais la première partie pendant 25 minutes, puis je m’installe derrière mes caisses pour le concert principal», explique David Couture, qui reconnaît que ça lui fait une belle vitrine.

Les deux groupes folks feront ainsi une trentaine de spectacles aux quatre coins de la province. En première partie, ce sera un duo avec deux guitares, la voix de David Couture et des chœurs.

Album

À Verdun, il présentera cinq chansons de son album Sahara dont le titre traduit les épreuves qu’il a traversées pendant une longue période et qu’il compare à une marche du désert en solitaire.

«C’est très personnel et c’est aussi pour ça que la voix est très présente. La chanson Ces heures, qui se retrouvera en milieu de concert, est marquée par du folk que j’appelle bien moelleux, très ambiant et acoustique», explique l’artiste.

Il ouvrira la soirée avec son titre Le vide et terminera avec un morceau un peu plus enjoué, Sans ombre.

Avenir

Parallèlement à sa tournée, qui se poursuivra jusqu’à l’été, il travaille sur 27 compositions pour son second album dont la thématique portera sur le paraître.

«Ce serait un peu plus rock, pas trop, mais juste un peu, annonce David Couture. Mon but serait de le sortir le plus tôt possible en 2019, donc peut-être fin janvier ou début février. Il va y avoir plus de matériel et c’est aussi pourquoi je veux passer en quatuor.»

Le Montréalais serait au chant et à la guitare, accompagné d’un joueur de guitare électrique, d’un bassiste et d’un batteur. Si tout se passe comme prévu, il pourrait commencer une nouvelle série de concerts dès le printemps.

