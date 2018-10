Le Quai 5160 pensé pour ses techniciens

La Maison de la culture de Verdun a été récompensée aux Grands prix santé et sécurité du travail pour la région de Montréal, dans la catégorie Innovation chez les organismes publics. Sa conception a été adaptée aux besoins des techniciens qui doivent réaliser diverses tâches en hauteur, comme le réglage de l’éclairage et de la sonorisation, ou encore l’installation de pièces de décor et d’écrans de projection.

Des passerelles munies de garde-corps ont été installées pour minimiser le travail en nacelle et sur escabeau. Les rideaux s’y retrouvent, ce qui les rend plus facilement accessibles. Un système de porteuses motorisées donne la possibilité d’installer des projecteurs et des haut-parleurs depuis le sol, puis un système de descente permet de les contrôler en régie.