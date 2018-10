Partir à l’aventure de Verdun au Maroc

Roselyca est l'association des prénoms Elyse et Caroline Filion qui participeront en 2020 au Trophée Roses des Sables. Gracieuseté - CMT photographie Previous photo Next photo



Elyse et Caroline Filion ont choisi de former une équipe originaire de Verdun pour participer au Trophée Roses des sables. Néophytes, elles se donnent deux ans de préparation avant de se lancer dans la compétition sportive et solidaire qui vise à venir en aide aux enfants.

«J’ai eu envie de participer pour aider mon prochain et les enfants qui sont dans le besoin là-bas, explique Elyse Filion, maman de deux petites filles. Les nôtres ne manquent de rien, mais malheureusement ce n’est pas la réalité de tout le monde. C’est aussi le défi personnel d’être laissée à nous-mêmes plusieurs jours dans le désert.»

Depuis 2001, des femmes réunies en duo participent à une course d’orientation au volant d’un 4×4 ou d’un SSV (side by side vehicle et d’autres seules font ce qui est inspiré du rallye-raid africain en moto ou quad. À l’aide d’un guide routier et d’une boussole, elles réalisent pendant deux jours au Maroc des épreuves d’orientation, de franchissement de dunes et de marathon.

Le Trophée Roses des sables est aussi une façon d’amasser de l’argent pour quatre organismes: l’association Enfants du désert; le Club des petits déjeuners; le Cancer du Sein, Parlons-en! et la Croix-Rouge française.

«L’an dernier, je suis allée faire une course à obstacles dans la boue qui s’appelle le Mud girl et il y avait un kiosque d’information sur le Trophée. Ma cousine et moi sommes des filles de défi, donc je lui ai proposé de le faire. Comme il faut rassembler 30 000$ pour y participer et qu’on ne voulait pas mettre nos familles de côté, on s’est donné un délai de deux ans», raconte Mme Filion.

Leur prochain événement aura lieu le 13 octobre au restaurant les Îles en ville à Verdun où les deux femmes présenteront le Trophée et leur projet. Elles récolteront un montant pour chaque repas vendu lors de la soirée où sera organisé un concert de Martin Painchaud. Leur départ en Afrique du Nord se fera en octobre 2020.

Entraînement

Les rôles sont déjà répartis avec Elyse au volant du 4×4 et Caroline qui l’aidera à s’orienter. Encadrées par l’équipe du Trophée, elles bénéficieront de stages de pilotage et de navigation sur le site de Better Drive à Québec. Elles apprendront ainsi les techniques de franchissement, de la conduite sur sol dur, mou et rocailleux.

Elyse est habituée à faire de la moto et se dit familière avec la mécanique puisqu’elle sait changer seule ses pneus, vérifier les niveaux d’huile et considère être une bonne conductrice.

Amatrice de sports extrêmes, elle vient de se réinscrire au gym pour une remise en forme et elle aimerait commencer le yoga chaud pour se préparer au climat du Maroc. Parallèlement, Caroline fait de la boxe dans un club qui devrait d’ailleurs devenir un commanditaire.

