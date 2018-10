L’Halloween sur grand écran

Le sous-sol de l’église de l’Épiphanie servira de repère pour les enfants qui souhaiteraient découvrir des courts-métrages internationaux pour l’Halloween. Il s’agit du premier événement du volet famille de l’initiative citoyenne Ciné-Verdun qui a reçu l’appui du Festival de films pour enfants Le Carrousel international de Rimouski.

Le thème développé l’après-midi du 27 octobre portera sur les monstres, la nuit et la magie. La première partie sera ouverte dès 14h30 aux 4 ans et plus qui pourront découvrir cinq histoires, dont le film d’animation Where is my moon?. Le réalisateur coréen Mi-Young Baek les amènera alors aux côtés d’un garçon qui ne parvient pas à dormir et finit par rencontrer un poisson avec qui il partira à l’aventure.

La deuxième partie sera réservée dès 15h30 aux jeunes de 9 ans et plus avec trois courts-métrages. Parmi eux, la fiction Mizbrük du Canadien Daniel Duranleau raconte l’histoire d’une petite-fille qui reçoit la visite d’une créature sordide.

«Une animation est prévue après chaque programme pour inviter les enfants à parler des films, à faire ressortir les émotions qui sont abordées dans le film, à développer leur imaginaire par rapport à ce qu’ils ont vu et à les éveiller à la production du film», rapporte l’organisatrice et maman d’un petit garçon de 5 ans, Diya Angeli.

Les enfants sont dès à présent invités à envoyer des dessins à Ciné-Verdun qui les accrochera dans l’espace de projection. Ils pourront aussi en réaliser le jour même sur place.

Une contribution volontaire de cinq dollars est suggérée.

L’objectif à terme est d’organiser un Ciné-famille un samedi après-midi par mois et peut-être d’en faire un ciné-garderie où les parents pourraient confier leurs enfants pendant une heure environ.

Pour plus d’infos.