Melançon prête serment

La députée provinciale dans Verdun, Isabelle Melançon, a été assermentée lundi après-midi, en même temps que ses collègues du caucus libéral, à l’Assemblée nationale, à Québec. «C’est avec fierté que j’ai été assermentée pour la seconde fois comme députée de Verdun, a déclaré Mme Melançon. Mon attachement et mon dévouement restent entiers envers la grande communauté verdunoise, c’est un immense honneur de la représenter de nouveau.» Le 1er octobre, elle avait obtenu un second mandat avec plus de 35% des votes, un résultat similaire à celui qui lui avait permis de remporter les élections partielles de 2016.