Conseil en bref

Membres du CCU

Les élus municipaux ont procédé à la nomination ou au renouvellement de sept membres citoyens réguliers, de trois autres suppléants, de deux membres élus et d’un autre suppléant pour siéger au Conseil consultatif d’urbanisme pour deux ans. Luc Gagnon et Pierre L’Heureux, tous deux membres depuis cinq ans, ont fait partie du jury qui a évalué les 55 candidatures. «On voulait une certaine représentativité géographique, également des sexes, dans la mesure du possible, a précisé M. L’Heureux. Il y avait également la volonté d’avoir des membres citoyens qui n’ont pas d’expérience significative, et des membres qui avaient une certaine expertise dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme.» Finalement, il s’agit de deux résidents de Crawford Park et de cinq du secteur Champlain-de l’Église. Professionnellement, ils sont un designer, un coordonnateur technique en éclairage, deux urbanistes et trois dans le domaine de l’architecture.

Supports à vélo

Plusieurs citoyens ayant faire part de leur intérêt d’avoir plus de supports à vélo dans leur rue, l’arrondissement a ainsi mis en place un projet pilote en juin. Trois installations sont disponibles jusqu’au 15 novembre dans les rues résidentielles: Joseph au coin Hickson, 2e Avenue entre de Verdun et Bannantyne, 4e Avenue entre de Verdun et Bannantyne. «On a eu des réactions pas toujours positives parce que dans le cas de la 2e et 4e Avenue, on a retiré une case de stationnement, rapporte la conseillère municipale, Marie-Andrée Mauger. Ce qu’il faut voir, c’est que ce sont des supports à vélo qui donnent sept places vélo. […] À partir du moment où des vélos y sont attachés, leur utilité n’est pas questionnée. De mon point de vue, à ce jour, c’est une expérience positive qui pourrait être élargie.» En plus de ce projet pilote, 10 autres supports à vélo ont été ajoutés sur la rue de Verdun, ce qui a permis de créer 91 places au total.

Moteur en route

Adopté à Verdun en 2006, la réglementation qui porte sur la circulation et le stationnement indique qu’il est interdit de laisser fonctionner pendant plus de trois minutes le moteur d’un véhicule immobilisé. Un résident de L’Île-des-Sœurs a témoigné voir quotidiennement des automobilistes s’absenter faire des courses ou attendre dans sa voiture en laissant leur moteur allumé. «Est-ce qu’il y aurait moyen de faire appliquer rigoureusement le règlement pour d’une part créer une conscience sociale et d’autre part, limiter les gaz à effet de serre?», a interrogé Philippe Tremblay. Le maire d’arrondissement a salué l’intervention et affirmé qu’une sensibilisation dans des programmes de communication pourrait être utile, tout comme d’éventuels rappels des agents du poste de quartier pourraient être utiles.



Plage de Verdun

L’arrondissement a autorisé l’entrepreneur Deric construction, qui est responsable de construire la portion aquatique, à réaliser des travaux les samedis et dimanches entre 7h et 8h, puis entre 17h et 22h. Il a aussi confirmé la possibilité d’intervenir les jours de la semaine, entre 21h et 22h. Cette dérogation vaut pour la période s’étalant du 6 novembre au 21 décembre. Elle répond au fait que l’échéancier initial prévoyait de possibles aménagements dès septembre dont l’autorisation est finalement arrivée le 8 novembre. «Cela permet à l’entrepreneur d’accélérer la cadence dans une plus courte période, plutôt que d’étirer les travaux», a expliqué la directrice de projets de l’arrondissement, Diane Vallée. Le maire d’arrondissement a ajouté que c’est une façon d’éviter des conditions hivernales qui coûtent plus cher.