Adolesecent assassiné à L’Île-des-Soeurs: rassemblement de solidarité

Amis, voisins, connaissances et élus, ils ont été très nombreux à se recueillir, mercredi soir, pour exprimer leur solidarité avec la famille de l’adolescent de 17 ans assassiné à L’Île-des-Sœurs. C’est dans une grande salle pleine à craquer du centre communautaire Elgar que la mère et le frère de la victime ont reçu une vague de réconfort et de sympathies.

L’émotion était palpable au rassemblement organisé par le Centre islamique Al Jazira de L’Île-des-Soeurs. Tour à tour, le maire d’arrondissement, Jean-François Parenteau, la députée de Verdun, Isabelle Melançon et le député fédéral de L’Île-des-Sœurs, Marc Miller, ont notamment pris la parole.

«Ce qui m’interpelle aujourd’hui, c’est qu’est-ce que moi et la communauté pouvons faire pour que vous, les jeunes, vous vous sentiez bien. Des gestes de violence comme ça, parlent de quelque chose. Une personne ne doit pas partir en vain, on doit retenir quelque chose», a témoigné M. Parenteau, dont le fils a côtoyé la victime dans la même classe.

Mme Melançon a parlé du rassemblement comme d’un pas franchi contre la violence. «Il faut répondre par l’amour. Ce soir, on doit se donner le droit de pleurer», a affirmé la députée qui a invité le public à une minute de silence.

Pendant quelques minutes à la fin du recueillement, la famille a reçu les condoléances de la part de personnes présentes dans la salle.

Bien entourée

Administrateur du centre islamique Al Jazira et membre du Collectif pour l’unité, Mourad Bendjennet, estime que toute cette vague d’amour démontre que la communauté est réellement derrière la mère.

«On ne va pas remplacer son fils, mais elle sent qu’elle n’est pas toute seule ici au Québec. Elle est entourée de tout le monde, les citoyens, les voisins, les amis et les proches», dit M. Bendjennet qui connaît bien la mère.

Rappelons que l’adolescent d’origine marocaine a été retrouvé sans vie dans le boisé du Domaine Saint-Paul, près de la rue de Gaspé, lundi matin. Deux jeunes de 17 ans, un garçon et une fille, ont été arrêtés et accusés de meurtre non prémédité, mercredi après-midi, à la Chambre de la jeunesse, à Montréal.

Le corps de la victime sera rapatrié au Maroc où auront lieu ses funérailles. Les dépenses seront assumées par le Consulat général du Royaume du Maroc à Montréal.