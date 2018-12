L’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes de Verdun. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’au plus 100 mots, au plus tard le lundi précédant la parution, à redaction.ouest@metromedia.ca.

Soirée citoyenne

Concertation en développement social de Verdun et Maison de l’environnement organise une soirée citoyenne le 5 décembre, de 18h à 20h, au sous-sol de l’Église de l’Épiphanie (4322, rue Wellington). Au programme: rappel des propositions-clés de l’OPA du secteur Dupuis-Hickson, témoignages de citoyennes engagées dans d’autres mobilisations, échanges sur les moyens à prendre pour passer à l’action. Inscription requise: marianne.carle.marsan@cdsv.org ou 514-769-2228 poste 111



Paniers de Noël

Les inscriptions pour les paniers de Noël de l’organisme Toujours ensemble ont lieu jusqu’au 6 décembre. Places limitées. Pour recevoir un panier, les familles doivent se présenter au Centre Carolyn Hayes Renaud (4926 rue de Verdun) les mardis et jeudis seulement de 9h à 11h30 et de 14h à 17h. Pour s’inscrire, il faut présenter une carte d’identité avec photo, une preuve d’adresse, une preuve de revenu et, s’il y a lieu, les cartes d’assurance maladie des enfants. La remise des paniers aura lieu le 21 décembre dans les locaux de l’organisme.

Poinsettias de Noël

Le Service des Serres de l’Institut Universitaire en Santé Mentale Douglas vous invite à sa vente de Noël les 6 et 7 décembre, de 9h à 15h. Pour vous y rendre: 6875, boulevard LaSalle, suivre les panneaux d’indication: Vente poinsettias. Nous sommes situés derrière l’Urgence psychiatrique, pavillon REED. Infos: 514 761-6131 poste 2943

Centre des Ainés

Pour tous nos membres, si vous êtes hospitalisé, vous avez perdu un être cher ou vous déménagé, faites-le nous savoir au 514 765-7213. Le 14 décembre aura lieu notre souper de Noël, musique d’ambiance et prix de présence. Billets d’entrée en vent. Le Centre sera fermé du 15 décembre au 7 janvier. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour quelques heures semaine, selon votre disponibilité, passez nous voir au local 125 du 4501, avenue Bannantyne.

Guignolée

Le centre de pédiatrie sociale de Verdun, Les Petits Renards, participera le 15 décembre à la Guignolée du Dr Julien. Les dons collectés serviront au développement de services dédiés aux enfants vulnérables de Verdun et de L’Île-des-Sœurs. À cette occasion, nous recherchons des bénévoles pour nous aider dans notre action. Infos et inscription: 438 387-7428 ou info@cpscverdun.com. Dons en ligne: cpscverdun.com/guignolée

Vente de sapins de Noël

En collaboration avec la SDC Wellington, pour une huitième année, la vente de sapins de Noël est de retour au coin des rues Wellington et Galt. Jusqu’au 16 décembre: jeu-ven 17h-20h, sam-dim 12h30-16h30. Sapins baumiers entre 3 et 8 pieds de taille, 25$-50$; sapins sauvages à 35$; couronnes de Noël 15$-25$. Tous les profits seront remis à l’Harmonie Richelieu Verdun et à l’Orchestre à Vents de Verdun, organismes qui offrent des cours de musique en groupe pour tous à des prix modiques. Infos: harmonieverdun.com

Préparation à l’emploi

Le SORIF invite les femmes cheffes de famille monoparentale qui désirent faire un retour au travail ou aux études à s’inscrire maintenant au programme préparatoire à l’emploi qui débutera le 14 janvier. Le programme qui dure 15 semaines à temps plein, offre une multitude d’ateliers pour vous aider à réintégrer le marché du travail ou à faire un retour aux études. Il peut vous faire bénéficier d’allocations d’aides à l’emploi, de frais de garde et de transport octroyées par Emploi-Québec. Infos: 514 271-3866 ou sorif.org.