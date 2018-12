Le plan de développement culturel de Verdun a été lancé au Quai 5160 avec la présence de différents artistes. L’arrondissement collabore avec la Ville de Montréal pour la mise sur pied du premier quartier culturel à Verdun.

La soirée du 29 a rassemblé une quarantaine de participants qui ont pu notamment apprécier la prestation au piano de Marianne Trudel, des musiciens de l’École de musique de Verdun ou encore la danse du cerceau de Barbara Kaneratonni Diabo.

Il a alors été rappelé qu’en cinq ans, l’arrondissement a mis en place un projet de revitalisation de l’aréna Guy-Gagnon et s’est doté d’une Maison de la culture.

«La planification culturelle de Verdun fait preuve d’un processus concerté et élargi, reflet des réalités culturelles, sociales, économiques et urbaines de son territoire. Je suis convaincue qu’une démarche de cette ampleur favorise la cohésion sociale et ouvre la voie à l’émergence des quartiers culturels», a souligné la directrice du développement culturel de Montréal, Geneviève Pichet.

Le Plan de développement culturel 2019-2023, avec le quartier Wellington, vise à contribuer au développement de milieux de vie où la culture est un moteur essentiel de la communauté.

L’événement s’est terminé avec une visite des différents espaces du Quai 5160, avec sa salle de spectacle de 300 sièges, sa salle d’exposition ainsi que sa salle de médiation culturelle.

