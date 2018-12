Le projet MYX condos a officiellement commencé avec une pelletée de terre qui a eu lieu lundi. Le bâtiment à vocation résidentielle et commerciale vient compléter le quartier de la Pointe-Nord de L’Île-des-Sœurs développé par la Corporation Proment. Quelque 198 unités accueilleront les premiers résidents du chemin de la Pointe-Nord en 2020.

«Pointe-Nord est un endroit tout simplement fabuleux et unique, entouré d’eau et à proximité de tout, a précisé par voie de communiqué Éric Lavallée, représentant les acheteurs de l’édifice. Le MYX est très bien situé et sera le point central du quartier où tout a été très bien pensé! J’ai vraiment très hâte d’y emménager!»

L’édifice a été conçu par la firme Forme Studio, en collaboration avec les designers de Gauvreau Design. Il met en avant des installations modernes qui favorisent les échanges et les rapprochements entre les résidents. Quant à l’aménagement du toit vert, il a été prévu par la firme Vlan paysages.

Des pourparlers sont en cours avec plusieurs entrepreneurs pour que les boutiques du rez-de-chaussée soient notamment occupées par une librairie, une fromagerie et un magasin de sport.

Une connexion sous le nouveau pont Champlain permettra de rejoindre directement le rond-point de la rue Jacques-le Ber depuis la place du Commerce, d’ici juin 2019. Le trajet permettra aussi d’accéder à l’ascenseur pour utiliser le Réseau express métropolitain (REM) prévu pour 2021.

MYX est la septième phase du projet Pointe-Nord et comprendra environ 1 600 condominiums d’ici cinq ans pour une valeur totale approximative de 700 M$.