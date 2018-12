Défi sportif relevé pour les Verdunoises et LaSalloises

Huit Verdunoises et LaSalloises se sont relayées cette fin de semaine, aux 24h Tremblant pour courir un total de 210 km, de jour et de nuit. Ce défi sportif permet aux participants de collecter des fonds pour soutenir les enfants luttant contre des maladies graves. «C’était d’un niveau de difficulté exceptionnel, surtout pour nous qui sommes habituées à courir au bord du fleuve, raconte la Verdunoise Anne-Marie Lowe. Mais on a toujours été positives et motivées pour cette cause qui nous touche.»

L’équipe Tagada a amassé 6 845$, ce qui représente 171% de son objectif de financement initial.