Se reconnecter avec la nature à Verdun

Tandis que le tourbillon des Fêtes arrive, les Verdunoises sont invitées à marcher pour se reconnecter avec elles-mêmes le temps d’une journée. Les fondatrices de Love U à Verdun et de Stéphanie Dauphin à Québec réunissent leurs forces sous le nom Sœurs de cœur.

Nydia Dauphin a créé la plateforme Love U en 2016 pour aider les femmes à développer une relation plus aimante avec elles-mêmes, avec une attention particulière pour les survivantes de traumatismes sexuels. Quant à sa sœur, Stéphanie Dauphin, elle a monté une entreprise à son nom en 2015 pour accompagner les femmes entrepreneures à atteindre leur plein potentiel.

«Si on parle de l’entrepreneuriat, le volet plus personnel est ignoré et toutes les barrières qu’on aurait pu avoir à cause de choses que l’on aurait pu vivre, ne sont pas adressées, explique la Verdunoise, Nydia Dauphin. Pour les femmes qui ont vécu des choses difficiles, ça peut être de s’imaginer accomplie, sans le poids du passé.»

Le plein air et le bien-être sont deux concepts qu’elles aiment marier ensemble. Les sœurs proposeront le 22 décembre à 12h30 une marche d’environ 30 minutes le long des berges. Un atelier d’une heure sera ensuite organisé autour d’un repas au restaurant le Crescendo pour faire leur bilan de l’année et annoncer leurs objectifs pour l’an prochain.

Leur objectif est de réaliser dès l’an prochain une activité commune à chaque saison, dont une retraite.

