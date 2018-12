Compétence verdunoise

Quelque 200 candidats occupant différentes fonctions liées à l’entretien et à la réparation du réseau d’aqueduc ont suivi le nouveau parcours de formation demandé par la Ville de Montréal. Parmi eux, six préposés de Verdun ont réussi toutes les étapes. Dib Adderezak, Paul Guay, Jean-François Lafrance, Éric Chastenais, Rolland Caron et Gilbert Ouellette ont reçu les certifications Eau Préposé Aqueduc – Certificat de préposé à l’aqueduc du gouvernement du Québec, Classe 3 – Société de l’assurance automobile du Québec ainsi que Maxim’eau – Formation technique sur les méthodes de travail du réseau d’aqueduc et d’égout de la Ville de Montréal.