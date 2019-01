Verdun à l’honneur lors des Prix Passion MTL

On retrouve à Verdun parmi les meilleurs commerces et restaurants de Montréal. C’est du moins l’avis des répondants à la première édition des Prix Passion MTL, la revue Web qui souhaite offrir des découvertes et célébrer la métropole.

Chacun des internautes qui ont voté dans les différentes catégories y sont allés de leur coup de cœur. Ainsi, La Station W de la rue Wellington est considérée comme étant le meilleur café de Montréal, devant le Pista dans la Petite-Patrie et Les Entretiens sur le Plateau.

Pour ce qui est des meilleurs restaurants sud-américains, le décor péruvien ainsi que le menu de viandes grillées et fruits de mer de la Villa Wellington ont su charmer les internautes, qui l’ont classé deuxième. Le Boucan Smokehouse de la rue Notre-Dame, dans Griffintown, a remporté la palme alors que le Cabañas Restaurant et Pupuseria, qui sert des mets salvadoriens et latino-américains dans Saint-Michel – Villeray – Parc-Extension, est en troisième position.

Toujours sur la deuxième marche, Les Street Monkeys ont été sélectionnés dans la catégorie «restaurant ethnique». Le resto-bar de tapas cambodgien est précédé de la cuisine syrienne et arménienne de l’Alep, dans la Petite Italie, et suivi par Agrikol sur la rue Amherst, dans Le Village.

Quant au marché local, l’épicerie bio et zéro déchet Loco, sur la rue Wellington, est aussi en milieu de peloton, entre le Marché Jean-Talon et le Marché Atwater.

La librairie de Verdun arrive pour sa part en troisième position. En tête du classement se trouve la Librairie au Vieux Bouc sur la rue Masson, à Rosemont, ainsi que Le Port de tête de la rue Mont-Royal, sur le Plateau.

Le Palco se retrouve également en troisième position parmi les meilleurs bars de la métropole, après le Cabaret Mado et Dieu du ciel!

