Aménagement de la rue Melrose

La reconstruction de la rue Melrose, entre les rues de Verdun et Bannantyne, est parmi les projets de l’arrondissement. Son coût est évalué à 1,5 M$.

Les travaux prévus prévoient un remplacement de la conduite principale d’aqueduc ainsi que des services d’aqueduc et d’égout. Tous les services seront remplacés jusqu’à la limite de la propriété et un accroche porte sera distribué pour ceux dont la partie privée du raccordement d’aqueduc est en plomb.

Le dos d’âne existant sera remis en place et deux de plus seront ajoutés. Le trottoir du côté sud sera reconstruit et le pavage du terre-plein sera remplacé par des passages en mégablocs. Des espaces engazonnés seront construits entre le trottoir et la bordure.

Des fosses élargies seront aménagées pour les arbres existants et 12 nouveaux arbres seront plantés.

Une place pourrait être aménagée pour des supports à vélo.

