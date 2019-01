Les berceuses du monde réunies au Quai 5160

Bercer le temps est une exposition interactive du Quai 5160 qui permet au spectateur de retourner en enfance.

Une douzaine de chaises berçantes de tailles diverses sont disposées dans la salle et permettent d’écouter les chansons recueillies depuis 2016 dans tout Montréal. Elles veulent être un portrait cosmopolite et poétique de la métropole grâce à la contribution de près de 700 personnes qui représentent une cinquantaine de langues et de traditions.

Plusieurs chansons ont été enregistrées lors de la présentation de l’installation au Quai 5160 en décembre 2017, au Centre intergénérationnel La Station en septembre 2018, ainsi qu’avec des résidents des Habitations communautaires Entre-Deux-Âges et Le Sommet de la rive en décembre. Les visiteurs de l’exposition pourront ajouter leur voix à l’archive sonore lors d’autres séances d’enregistrement.

Habituellement entendue dans l’intimité, la berceuse est un rituel d’apaisement et de consolation. Sa forme peut faire référence au chant ancestral autant qu’à la chanson populaire, à la comptine ou encore au murmure. L’exposition permet de délivrer un patrimoine familial et culturel.

Bercer le temps jusqu’au 8 février au Quai 5160 (5160, boulevard LaSalle). Les séances d’enregistrement auront lieu le 26 janvier, entre 13h et 17h. Les places sont limitées. Inscription sur place ou au 514 872-5691.

Collectif

En 2015, Sarah Dell’Ava, Ilya Krouglikov et Wolfram Sander ont fondé les Berceurs du temps. Le collectif mélange les pratiques scéniques, performatives, sonores et visuelles dont le point commun est la voix qui est utilisée pour multiplier les moments de partage.

L’installation Bercer le temps a été créé avec l’appui du centre d’art DARE-DARE et du festival Les escales improbables de Montréal. Elle a notamment été diffusée dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée et des célébrations de 375MTL.