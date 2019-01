Prendre l’air tous les jours à L’Île-des-Soeurs

Pour la première année, des animateurs seront présents dans deux parcs de L’Île-des-Sœurs pour inciter les enfants, les adolescents et les familles à passer du temps dehors et à profiter de l’hiver.

L’initiative a déjà été mise en place à l’été et elle perdura pendant l’hiver. «La motivation principale vient de l’arrondissement, souligne Antoine Bélanger-Huot, coordonnateur des loisirs pour Action Prévention Verdun. Cette année, il a fait un appel à propositions pour des projets dans les parcs de Verdun, ce qui n’avait pas été fait les autres années.»

Le Centre intergénérationnel La Station a donc procédé à plusieurs embauches pour palier au besoin et était encore en période de recrutement la semaine du 7 janvier. «Des personnes qui sont heureuses et aiment travailler à l’extérieur l’hiver, des personnes dynamiques et entreprenantes qui sont à l’aise avec le public. Ce sont les plus gros points qu’on recherche», explique le coordonnateur.

Entre trois et cinq animateurs supplémentaires s’ajouteront à l’équipe pour offrir des activités tous les jours de la semaine dans les parcs Elgar et Lafontaine. «Ça peut être de profiter de la patinoire et de la location de patins offerte par l’arrondissement, raconte M. Bélanger-Huot. Ça peut aussi être de faire des jeux qu’on n’associe pas forcément à l’hiver, mais qui sont tout à fait possibles à réaliser. On peut penser, par exemple, au ballon chasseur, au drapeau et d’autres jeux d’équipe.»

Les activités seront choisies en fonction des personnes qui se rendront sur place. À terme, un programme pourrait s’installer, ce qui pourra par exemple permettre de prévoir des rendez-vous.

Les animateurs sont présents dans le parc Lafontaine depuis le week-end dernier et arriveront au parc Elgar ce week-end, du lundi au vendredi de 16h à 21h30, du samedi au dimanche de 11h à 19h.