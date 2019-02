Hockey à l’honneur sur la patinoire Bleu Blanc Bouge

La Classique hivernale Desjardins se déroulera le 9 février sur la patinoire Bleu Blanc Bouge (800, rue Willibrord). À 10h, les amateurs pourront patiner librement en musique et en présence de la mascotte Palouf. Ils pourront ensuite encourager les Leafs de Verdun Atome AA et les Leafs de Verdun Peewee BB qui se rencontreront à 11h. Les Chevaliers de Verdun et les Knights de Westluc prendront le relais à 12h15. De l’animation et des breuvages chauds seront aussi proposés aux spectateurs.