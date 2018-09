Bénévoles récompensés

Une Verdunoise a été récompensée pour son bénévolat exemplaire lors d’un vin d’honneur qui a eu lieu à l’église Saint-Zotique, dans l’arrondissement du Sud-Ouest. Des prix de reconnaissance ont été remis à deux bénévoles afin de souligner leur implication auprès des aînés. Sous la présidence du maire Benoit Dorais et organisé par le Centre de Santé des Aînés du Sud-Ouest/Verdun (CSASOV), l’événement s’est déroulé dans le cadre de la série de concerts gratuits Les mercredis en musique Sud-Ouest-Verdun. Les deux gagnants sont Nicole Richard, du Centre communautaire des aînés de Verdun, et Jean-Gilbert Brais qui s’est investi dans la communauté des aînés du Sud-Ouest. «Tout le monde devrait faire du bénévolat, entre 25 et 45 ans», a dit Roger Brault, qui regrette d’avoir commencé le bénévolat à 65 ans, lors de sa retraite. Impliqué dans la communauté verdunoise, M. Brault soutient que le bénévolat a changé sa façon de voir la vie.

