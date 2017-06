Xavier Caféïne et Dumas à la fête nationale dans Villeray

Des artistes de tous genres musicaux, dont Xavier Caféïne et Dumas, s’inviteront à la fête nationale dans Villeray, les 23 et 24 juin prochains.

Les amateurs de musique québécoise trouveront certainement leur compte dans la programmation des célébrations de la Saint-Jean-Baptiste au cœur du quartier Villeray.

Xavier Caféïne et ses invités, Kizaba, Mathieu Poirier et La Famille Ouellette donneront le coup d’envoi aux deux jours de célébrations.

Le lendemain, c’est la lauréate d’un prix Juno Laurence Nerbonne, le duo Astheur et Projet D qui monteront sur la scène située au pied de l’église Sainte-Cécile.

L’auteur-compositeur-interprète Dumas, clôturera la fête

La rue de Castelnau, entre De Gaspé et Saint Denis, sera piétonne pour l’occasion.

La fête, qui a accueilli près de 40 000 personnes lors des éditions précédentes, est une tradition montréalaise qui est là pour rester. «On est la deuxième plus grande fête de quartier à Montréal», s’enthousiasme Elsie Lefebvre, conseillère de la Ville de Montréal dans Villeray. «Ç’a une plus grande envergure que Villeray», a-t-elle ajouté, en précisant que tous les Montréalais étaient les bienvenus.

Petits et grands sont invités à festoyer au cœur du quartier. Le 23 et le 24, dès midi, les enfants pourront s’amuser dans les jeux gonflables et participer au activités au son de la musique des chansonniers qui animeront le secteur. Des kiosques de restaurants et commerces locaux seront aussi de la partie.