La nouvelle entrée nord-est du parc Jarry inaugurée

Le carré nord-est du parc Jarry a été inauguré mercredi par les principaux édiles responsables du parc.

Le secteur bordé par le boulevard Saint-Laurent et la rue Jarry faisait l’objet d’une reconfiguration depuis l’an dernier, pour un montant de 4 M$.

«Le parc Jarry, avec le premier match des Expos ou le Stade Uniprix, est le cœur récréatif et sportif de la ville. Sa revitalisation permet de maximiser l’expérience de ses usagers», a déclaré le maire de Montréal, Denis Coderre.

236 arbres et 156 arbustes ont été plantés dans ce secteur qui accueille dorénavant deux terrains de volley de plages, des pistes de pétanque et de bocce. De nouvelles fontaines ont fait leur apparition et le terrain de baseball, de catégorie pee-wee, a été refait à neuf.

«Cette cure de rajeunissement permet de s’intégrer dans les politiques sportives et de promotion des activités physiques de la ville. Les Montréalais doivent maintenant s’approprier le parc» a invité Réal Ménard, responsable des grands parcs de Montréal au comité exécutif.

Avec la création d’une zone barbecue aménagée, d’une «entrée signature» et l’implantation de nouveaux mobiliers urbains, les élus souhaitent attirer aussi les familles. «C’est un parc apprécié par la population, autant de Villeray que de Parc-Extension. Quand nous avons réalisé le plan directeur, nous nous sommes demandé comment améliorer les choses et nous avons demandé à la population ce dont ils avaient besoin. On a joint l’utile à l’agréable», a indiqué Anie Samson, mairesse de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Une troisième phase de rénovation est prévue à partir de 2018, qui se fonde toujours sur le plan directeur conçu en 2008. Pour le maire de Montréal, Denis Coderre, les besoins n’ont pas changé en dix ans. «Il y a des mises à jour, car la population est vieillissante, mais le plan directeur reflète bien depuis le début les besoins des familles du quartier. C’est sûr que si j’étais là à l’époque, on aurait fait les travaux plus vite.»

La troisième phase doit rénover l’étang et le parc de planches à roulettes, déplacer la pataugeoire proche de la piscine et réaménager le secteur central.