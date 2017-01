Quatre chantiers montréalais qui se termineront en 2017

Les Montréalais n’ont pas fini de voir les cônes orange s’accumuler dans les rues de la métropole lors des prochaines années, mais tout n’est pas sombre, puisque certains chantiers importants prendront fin en 2017 dans Rosemont – La Petite-Patrie et Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension.

Conduite d’aqueduc pour le réservoir Rosemont

Les systèmes d’égouts et d’aqueduc font partie des infrastructures vieillissantes de Montréal qui ont grand besoin d’être remises à neuf. Leur vétusté est si avancée que 22 % des conduites d’égout et 13 % d’eau potable nécessitent une «attention immédiate» ou sont jugées «préoccupantes» par la Ville de Montréal.

La remise en service du réservoir Rosemont demandera aux cols bleus d’excaver de nombreuses canalisations en périphérie de la structure localisée dans le parc Étienne-Desmarteau.

Depuis avril 2016, la construction de conduite d’aqueduc sur la 16e Avenue, entre Beaubien et Rosemont, ainsi que sur les rues Beaubien, de Bellechasse et le boulevard Rosemont ont cours, provoquant des entraves partielles et complètes à la circulation.

Heureusement, on prévoit la fin de ce chantier en juillet 2017. Dans son ensemble, le projet de restauration du réservoir alimentera plus de 300 000 citoyens en eau potable.

Réaménagement du carrefour Pie-IX – Sherbrooke

La Ville de Montréal poursuit ses travaux au carrefour Pie-IX – Sherbrooke. De plus, la reconstruction des infrastructures souterraines et de surface du côté ouest du boulevard Pie-IX, 200 mètres au nord et au sud de la rue Sherbrooke sont aussi au programme.

Ces chantiers auront été à la source de maux de tête pour certains résidents du secteur qui ont vu des rues locales être utilisées pour contourner la circulation au ralenti sur Pie-IX, une artère qui accueillera aussi en 2020 le service rapide par bus (SRB). En effet, si les entraves n’ont jamais été complètes, plusieurs voies ont été et seront fermées jusqu’à la fin des travaux. Des arrêts d’autobus ont aussi été déplacés dans ce contexte.

Toutefois, le réaménagement du carrefour Pie-IX – Sherbrooke et de la chaussée du boulevard devrait se terminer en septembre 2017, selon les plans de l’administration municipale.

Réfection de la rue Jarry

Importante artère commerciale de Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension, la rue Jarry se refait une beauté depuis août 2016.

Plusieurs interventions sont au programme, incluant des travaux d’égout et de conduites d’eau potable, d’éclairages, de mise à niveau des feux de circulation ainsi que de réaménagement de la chaussé et des trottoirs, entre les rues Saint-Denis et Boyer.

À terme, les trottoirs seront élargis et 55 nouveaux arbres seront plantés pour remplacer ceux coupés lors du chantier. Des saillies seront aussi ajoutées aux intersections.

De plus, la rue Jarry passera de deux à une voie de circulation dans les deux directions, sauf lors des périodes de pointe, moment auquel on prévoit le retrait d’environ 40 espaces de stationnement des chaque côté, afin de libérer la chaussé aux déplacements en automobile.

Après une pause pendant la saison hivernale, les résidents pourront se réapproprier la rue d’ici la fin de l’année, le chantier devant être terminé en novembre 2017.

Chantier sur l’avenue Papineau

L’avenue Papineau, entre la rue Jacques-Casault et l’avenue Charland fait l’objet depuis août 2016 de travaux de construction de conduites d’eau et d’égout et d’infrastructures routières.

La Ville de Montréal à l’intention de créer «une nouvelle porte d’entrée et une vitrine aux futurs aménagements du Complexe environnemental de Saint-Michel.» Dans cette optique, l’artère devrait être transformée par la création d’un «boulevard verdoyant et durable à l’échelle humaine», selon l’administration municipale.

La température hivernale forcera un arrêt du chantier jusqu’au printemps 2017, et ils devraient se terminer cette année.