Des heures de visite élargies pour les hôpitaux

Les visiteurs des hôpitaux Sacré-Cœur, Jean-Talon et Fleury auront droit à des plages horaires élargies au cours de l’année 2017, comme le recommande la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du nord-de-l’île-de-Montréal planche actuellement sur l’harmonisation et l’élargissement de ses heures de visite dans ses établissements de santé.

«Les familles et l’entourage des patients sont des partenaires très importants particulièrement lors d’un épisode de soins. Nous sommes convaincus que les soins sont plus efficaces lorsqu’un patient est accompagné par des proches lors de son séjour à l’hôpital», affirme Hugo Larouche, conseiller aux relations médias et relations publiques au CIUSSS du nord-de-l’île-de-Montréal.

L’élaboration de la nouvelle politique pourrait être importante, étant donné que les politiques sur les heures de visites variaient d’un établissement hospitalier à l’autre, avant la création du CIUSSS, en avril 2015. Toutefois, le conseiller confirme qu’elles seront toutes élargies d’ici la fin de 2017.

Meilleurs ensemble

Meilleurs ensemble est une campagne à l’échelle de l’Amérique du Nord mise en œuvre par l’Institute for Patient and Family Centered Care et portée par la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé. Elle fait la promotion de politiques où la présence des familles est privilégiée dans les soins prodigués aux patients.