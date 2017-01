Des salons de massage voient leur certificat d’occupation révoqué

Longtemps contestés par les citoyens, les salons de massage subissent un revers aujourd’hui, car l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie décide de révoquer leur droit d’exploitation commercial à huit d’entre eux.

«Des inspections et des vérifications réalisées par l’Arrondissement en 2016 auprès de 46 établissements ont révélé chez 8 d’entre eux une non-conformité entre l’usage réel et l’usage autorisé», a informé par communiqué mercredi François Croteau, maire de Rosemont–La Petite-Patrie.

On en sait pour l’instant très peu concernant les établissements visés et les mesures qui seront prises envers l’ensemble de ceux-ci. L’administration souligne que le dossier est judiciarisé et qu’afin d’éviter de nuire au bon déroulement des procédures, aucune information sur la collecte des preuves ne serait divulguée.

Depuis l’an dernier, l’arrondissement est engagé dans un combat judiciaire avec le salon de massage Jasmine afin de faire fermer le commerce situé à l’angle de la 3e Avenue et de la rue de Bellechasse.

Le 22 janvier 2016, la mairie avait déjà transmis un avis de non-conformité à l’établissement lui demandant de cesser ses activités. Le propriétaire, Frédéric Archambault, prétendait à l’époque être victime d’une discrimination et en pleine détention de ses droits.

Plus de détails à venir.