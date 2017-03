Les quartiers montréalais en vedette sur CNN

Plusieurs quartiers de Montréal sont mis de l’avant dans un article du site internet CNN. Le multiculturalisme, le vélo et les différents événements qui font vibrer la ville de Montréal y sont mis à l’honneur.

Le Plateau-Mont-Royal, la Petite-Patrie, la Petite Italie, Hochelaga-Maisonneuve, ou encore le Mile-End/Mile-Ex, une douzaine de quartiers figure dans l’article du CNN afin de faire découvrir aux lecteurs divers endroits de la Ville de Montréal.

Le Plateau-Mont-Royal y est décrit comme la place où l’on retrouve des maisons victoriennes colorées et des escaliers en fer forgé. Le journaliste parle aussi des bars et cafés qui font vivre le quartier, mais aussi de l’utilisation grandissante du vélo, de ses pistes cyclables et de ses trottoirs élargis qui font du Plateau «un des environnements urbains les plus agréables du Canada».

La créativité du Mile-End/Mile-Ex et de ces multiples artistes est relevée dans ce texte. Le Théâtre Rialto y est d’ailleurs cité pour ses spectacles de cabaret, de comédie, de burlesque, de danse, ou encore de musique et de théâtre. Le Mile-Ex y est décrit comme «une ancienne zone industrielle maintenant remplie d’ateliers et de lieux de rencontre hipster», alors que le Mile-End est, lui, vu comme un endroit qui s’intéresse petit à petit à la nourriture.

La Plaza Saint-Hubert et ses «boutiques uniques» sont évidemment abordées lorsque le temps est venu de parler de La Petite-Patrie. Ses restaurants hispaniques sont aussi soulignés comme le restaurant salvadorien Resto Los Planes ou le Péruvien El Jibaro.

Le marché Jean Talon de La Petite Italie n’est pas oublié dans cet article, qui explique quand et pourquoi les Italiens ont émigré dans ce coin de la ville. CNN parle aussi d’un plat qui fait la particularité du quartier: le poulet frit de Dinette Triple Crown et de leurs paniers pique-nique à déguster au parc de la Petite-Italie.

Un autre marché est également mentionné dans cet article, celui d’Hochelaga-Maisonneuve, le marché Maisonneuve, connu lui aussi pour ses dizaines de kiosques de produits locaux. CNN n’oublie pas d’évoquer le Stade olympique et le parc Maisonneuve avec le Jardin botanique, l’insectarium et le planétarium qui font la réputation de ce quartier.